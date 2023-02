Benedetti, lavoriamo per una sola Confindustria Fvg

(ANSA) - UDINE, 20 FEB - "Stiamo ancora studiando ed elaborando il progetto, ma va tenuto conto che siamo una regione con solo 1 milione e 200 mila abitanti, e con un Pil relativo, ma credo che siamo in dirittura d'arrivo e decideremo il da farsi nelle prossime settimane". Lo ha detto a margine dell'incontro "Il futuro sta passando. Chi è pronto chi no", il presidente di Confindustria Udine e presidente reggente di Confindustria Fvg, Gianpietro Benedetti, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto di fare il punto sul progetto per la realizzazione di un'unica Confindustria regionale per il Fvg. (ANSA).