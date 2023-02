Autotrasporto: Mit, on line procedura per bonus carburanti (2)

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - L'iniziativa - spiega successivamente una nota Consap - è rivolta alle imprese autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, non soggette ad obblighi di servizio pubblico, che esercitano servizi interregionali di competenza statale; titolari di autorizzazione rilasciate dalle Regioni e dagli Enti locali; che effettuano servizi di trasporto mediante noleggio di autobus con conducente.

Il contributo, pensato per compensare gli aumenti del costo del carburante dovuti alla crisi geopolitica internazionale, riguarda l'acquisto, effettuato nel secondo quadrimestre 2022, di carburante destinato all'alimentazione di autobus M2 e M3 a basso impatto ambientale (a metano - CNG, gas naturale liquefatto - Gnl, ibrido diesel/elettrico, a motorizzazione termica almeno di classe Euro 5).

Le imprese in possesso dei suddetti requisiti possono richiedere il contributo - che viene erogato nel limite massimo del 20% della spesa sostenuta - registrandosi sulla piattaforma informatica Carburante bus 2022 e compilando il modello di domanda disponibile a decorrere dalle ore 12:00 del 20 febbraio 2023 fino alle ore 12:00 del 13 marzo 2023.

Le risorse stanziate per l'iniziativa ammontano a 15 mln di euro. Qualora il plafond non sia sufficiente a coprire le richieste ammesse al beneficio, presentate nel periodo stabilito, sarà effettuato il riparto proporzionale tra le imprese.

"L'iniziativa - dichiara l'amministratore delegato di Consap, Vincenzo Sanasi d'Arpe - si configura all'interno del quadro di ristori concepiti per far fronte alla crisi sociopolitica conseguente alla situazione di profonda incertezza geopolitica ed economica derivata dal conflitto in Ucraina. Consapevole dell'importanza del ruolo che è chiamata a svolgere - conclude l'ad - Consap si adopererà per svolgere l'incarico nel modo più efficiente possibile, garantendo il riparto delle risorse alle imprese che avranno presentato correttamente la domanda entro la scadenza del 13 marzo". (ANSA).