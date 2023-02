Superbonus: Unioncamere Veneto, servono soluzioni rapide

(ANSA) - VENEZIA, 18 FEB - Sui crediti derivanti da bonus edilizi "l'intervento degli Enti locali avrebbe garantito liquidità alle imprese del territorio, alleggerendo allo stesso tempo l'impegno delle banche e consentendo a queste ultime di programmare nuovi investimenti a favore del tessuto imprenditoriale locale. Lo stop imposto dal Governo ha invece congelato sul nascere questa ipotesi, con una misura drastica, che rischia di mettere seriamente in difficoltà famiglie e imprese". Lo afferma in una nota il presidente di Unioncamere del Veneto, Mario Pozza.

Secondo Pozza, il decreto "arriva senza aver individuato soluzioni, lasciando nella totale incertezza tanto i cittadini che avevano investito in ristrutturazioni, quanto le aziende del comparto edilizio. Le imprese, in particolare quelle più piccole che hanno lavorato con lo sconto in fattura convinte di poter cedere il credito alle banche a prezzi convenienti, erano già state penalizzate dal blocco della cessione. Ora si trovano ulteriormente in difficoltà, perché l'aspettativa di una riapertura delle cessioni alle banche o agli enti pubblici è venuta meno".

"Gli Enti locali avrebbero invece ridato fiato e liquidità - continua Pozza - consentendo di superare il blocco dei crediti congelati e il problema, transitorio ma non per questo meno grave, di crisi di liquidità. Ci auguriamo che ci sia la volontà per trovare soluzioni per superare questo nodo e non mettere a rischio, oltre alla fiducia dei cittadini, la sopravvivenza di una filiera che, per chi non lo sa, conta oltre 70 professionalità diverse e più di 47.000 imprese in Veneto".

