Inclusione lavorativa disabili, ciclo di Confindustria Cuneo

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - Un ciclo di incontri per aiutare le aziende a favorire l'inclusione dei lavoratori con disabilità.

Li organizza, a partire da martedì 21 febbraio, Confindustria Cuneo. Il primo appuntamento - alle ore 9,30, in Sala Ferrero - è dedicato all'analisi del panorama legislativo e dei possibili scenari futuri, alla presentazione degli strumenti a disposizione delle aziende e dei benefici in termini di brand identity e responsabilità sociale d'impresa (Rsi).

"La partecipazione alla vita lavorativa - spiega il direttore generale di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio, che aprirà i lavori - è il modo migliore per garantire autonomia e inclusione sociale per le persone con disabilità, poiché favorisce la realizzazione personale e può incentivare un percorso di vita indipendente. Saper riconoscere, nei luoghi di lavoro, il potenziale ed i talenti delle persone con disabilità, genera molteplici benefici non solo per la persona, ma anche per l'organizzazione e per la società".

Martedì 21 interverranno Mario Alberto Battaglia, presidente Fism e direttore generale di Aism e Paolo Bandiera, direttore Affari generali e Relazioni istituzionali dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Verrà anche presentato un case history specifico su un modello di integrazione studiato da AISM per la gestione della disabilità nel contesto aziendale.

Il ciclo di Confindustria dedicato all'inclusione delle persone con disabilità proseguirà con due workshop online, venerdì 24 marzo e venerdì 21 aprile. (ANSA).