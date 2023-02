ANSA/Settimana dei mercati tra indici Pmi e verbali Fed

(di Marcella Merlo) (ANSA) - MILANO, 18 FEB - La settimana dei mercati vedrà lunedì Wall Street chiusa per il Washington's Birthday, il giorno dei presidenti, per poi svilupparsi fra una nuova tornata di risultati societari e di dati macroeconomici. L'attenzione degli investitor sarà focalizzata martedì sugli indici Pmi manifatturiero e servizi delle principali economie. In particolare dell'eurozona dove il manifatturiero, a differenza di quello dei servizi, rimane in contrazione. Negli Usa sono invece attesi entrambi in discesa. Nella stessa giornata è in arrivo anche l'indice Zew tedesco per dare un quadro delle prospettive della prima economia europea Sempre in Germania mercoledì è la volta dell'indice Ifo che è atteso in miglioramento, e nella zona euro il giorno successivo si avrà il dato finale sull'inflazione di gennaio che non dovrebbe riservare sorpresa ma sarà da guardare perché verranno comunicati i nuovi pesi nel paniere ii beni.

Negli Usa sono da segnalare fra i dati macro la seconda lettura, giovedì, del Pil dell'ultimo trimestre 2022 e venerdì una nutrita pattuglia di altri indicatori: i redditi e spesa delle famiglie, oltre al deflatore PCE core inflation di gennaio che dovrebbe aver accelerato, e l'indice della fiducia dei consumatori del Michigan. Guardando a Oriente in Giappone sarà diffuso il dato sull'inflazione di gennaio, atteso in rialzo al 4,3% ai massimi dal 1981 e osservato speciale, scrivono gli analisti di Mps Capital Services, in vita del possibile cambiamento della politica monetaria da parte del nuovo governato della Bank of Japan, Kazuo Ueda.

Sul fronte delle banche centrali mercoledì la Fed pubblica i verbali della riunione di febbraio dai quali potrebbero emergere indicazioni sulla posizione dei vari membri in merito all'entità dei futuri rialzi. In settimana intanto si tiene martedì la riunione della Banca Centrale della Nuova Zelanda e mercoledì di quella della Turchia. La prima, secondo gli analisti, potrebbe alzare i tassi di 50 punti base e la seconda tagliarli di 100 punti.

Infine sono in arrivo martedì i conti Campari e Recordati a Piazza Affari, il giorno successivo Stellantis e Danone mentre giovedì tocca ad A2a, Eni e, alla Borsa di Parigi, ad Axa, EssilorLuxottica e Vivendi. (ANSA).