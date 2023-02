Superbonus:Confcommercio,confronto per soluzione strutturale

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Occorre che vengano individuate soluzioni strutturali alla crisi di liquidità delle imprese che non sono riuscite a cedere a terzi i crediti d'imposta per la saturazione del mercato e per le quali ora viene anche meno - in ragione del divieto recato dal decreto varato dal Governo - la possibilità di cedere questi crediti alle pubbliche amministrazioni. E', dunque, necessario un confronto urgente tra Governo ed associazioni di categoria anche in considerazione del ruolo determinante svolto dalla filiera dell'edilizia per la messa terra del Pnrr". Così Confcommercio-Imprese per l'Italia commenta in una nota il decreto in materia di sconti in fattura e di cessione dei crediti, varato ieri dal Consiglio dei ministri. (ANSA).