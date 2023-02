Superbonus:Confartigianato Toscana,subito soluzioni a tutela

(ANSA) - FIRENZE, 17 FEB - Le novità previste dal decreto legge n.11/2023 creano "forte incertezza, non tanto per la situazione attuale quanto per le prospettive future delle imprese. Secondo alcune stime sono circa 15 miliardi i crediti incagliati ma nonostante questo dato a questo problema non si trovano soluzioni, pur bloccando la possibilità di applicare lo sconto in fattura e di cedere i crediti. Sono migliaia in Toscana le imprese della filiera edile a rischio fallimento, perché con i crediti incagliati non hanno la liquidità per pagare i fornitori. Si rischia il blocco di tanti cantieri, anche dei tanti che stanno ancora aprendo, con danni ingenti per i committenti. A rischio migliaia di posti di lavoro nel comparto". E' quanto afferma in una nota il presidente di Confartigianato Imprese Toscana Luca Giusti.

"Le imprese sulla base delle norme sinora vigenti - conclude -, hanno effettuato investimenti ed assunzioni, magari ricorrendo a finanziamenti bancari. Occorrono immediate soluzioni per tutelare i committenti e le imprese dalle conseguenze di questa situazione e confidiamo nell'incontro che nei prossimi giorni si terrà tra il Governo e le categorie economiche". (ANSA).