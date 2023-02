Superbonus: Confartigianato,a rischio 47mila posti di lavoro (2)

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Il presidente di Confartigianato sostiene quindi la necessità di "ripensare profondamente il sistema degli incentivi nel settore dell'edilizia, anche in vista degli obiettivi indicati dalla direttiva europea sulle 'case green'. Basta con gli interventi spot sottoposti a continui ripensamenti. L'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare - dice ancora Granelli - può essere una grande opportunità per il Paese, ma non deve trasformarsi in vessazione per cittadini ed imprese. La strada realmente efficace consiste nel progettare una vera e propria strategia strutturale di lungo termine che scandisca l'impiego di risorse pubbliche aggiuntive. In questo modo potremo ottenere un ritorno positivo in termini di crescita del Pil e orientare le scelte dei cittadini sulla qualità e l'efficienza energetica delle abitazioni". (ANSA).