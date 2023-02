Superbonus: Confartigianato Veneto, sarà crisi

(ANSA) - VENEZIA, 17 FEB - "I capitali investiti in Veneto grazie al Superbonus 110% hanno attivato un valore della produzione totale di oltre 12 miliardi di euro. Da una riparametrizzazione delle ultime stime nazionali, potrebbero esserci 1,4 miliardi di euro incagliati 'in pancia' a migliaia di imprese".

E' l'allarme che lancia Roberto Boschetto, presidente della Confartigianato Veneto, in relazione ai rischi connessi al provvedimento del Governo che ha bloccato la possibilità di cedere i crediti fiscali acquisiti dalle aziende dai propri committenti.

Un decreto, prosegue Boschetto, che "ci lascia increduli e ci impone di pensare che la notizia non sia vera. Vorrebbe dire creare ulteriori situazioni di crisi finanziaria per le imprese e un problema di carattere sociale per quei committenti che hanno basato la fattibilità dei lavori sulla possibile cessione del credito".

Alla data del 31 gennaio 2023 le asseverazioni prodotte per la riqualificazione energetica di edifici residenziali in Veneto con gli incentivi previsti dal Superbonus 110% sono 46.447, per investimenti complessivi pari a 6,37 miliardi per cantieri già conclusi all'82,4%.

Lo si legge nel report dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie (Enea) che pone la regione al secondo posto nella classifica nazionale alle spalle della Lombardia (58.366 pratiche per 11,4 miliardi ammessi a detrazione). In Veneto si tratta di interventi in 23.450 casi per la riqualificazione di case singole e in 3.300 casi di opere su condomini. (ANSA).