Superbonus: Confartigianato, a rischio lavoro e investimenti

(ANSA) - TORINO, 17 FEB - "Un provvedimento inaspettato, ingiusto e dannoso, che lascia increduli noi e tutte le imprese artigiane e i professionisti che operano nel Sistema Casa del Piemonte. Per questo speriamo in un ripensamento del Governo per evitare ulteriori situazioni di crisi finanziaria per le realtà produttive e un problema di carattere sociale per quei committenti più deboli o addirittura fiscalmente incapienti che hanno basato la fattibilità dei lavori sulla possibile opzione di cessione del credito o sconto in fattura." E' questo il commento di Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte, sul decreto legge relativo alla cessione dei crediti approvato ieri dal Governo.

Confartigianato Imprese Piemonte ricorda che il sistema casa in Piemonte è rappresentato da oltre 50mila imprese e 80mila addetti. "Migliaia di imprese rischiano seriamente di chiudere per mancanza di liquidità" sottolinea Enzo Tanino, presidente di Confartigianato Piemonte Edilizia. (ANSA).