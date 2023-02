Superbonus: commercialisti, ok Agenzia Entrate sui requisiti

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Con una 'Faq' pubblicata oggi sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è stata accolta l'interpretazione del Consiglio nazionale dei commercialisti in materia di decorrenza del requisito Soa in ambito di interventi Superbonus, proposta nei giorni scorsi in una lettera al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, al viceministro Maurizio Leo e al direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini. Lo si legge in una nota, nella quale il presidente della categoria professionale, Elbano de Nuccio, esprime "apprezzamento per la disponibilità nel fornire una rapida risposta, che ha recepito le tesi avanzate dal Consiglio nazionale, al fine di chiarire il contesto applicativo di una norma che ha generato molti dubbi applicativi". Commercialisti, poi, va avanti la nota, "a disposizione delle Istituzioni anche per valutare gli impatti e le possibili modifiche migliorative del decreto legge pubblicato ieri" sugli incentivi in edilizia.

"Nel comprendere le motivazioni che sottendono a tale decreto, sarebbe opportuno individuare soluzioni che tutelino coloro che, pur non avendo ancora iniziato le opere, hanno già investito ingenti risorse nell'attività propedeutica", aggiunge de Nuccio.

Infine, per il tesoriere del Consiglio nazionale con delega all'area Fiscalità Salvatore Regalbuto, "l'intervento interpretativo è quanto mai opportuno e atteso, anche per evitare ulteriori blocchi a coloro che, faticosamente, hanno individuato un banca disposta ad acquistare i crediti e in questo contesto fa particolarmente piacere che l'interpretazione del consiglio nazionale, ispirata a criteri di ragionevolezza, sia stata pienamente recepita". (ANSA).