Superbonus: Cna Toscana, rischio di vera catastrofe sociale

(ANSA) - FIRENZE, 17 FEB - "La decisione del Governo di bloccare le cessioni del credito e gli sconti in fattura creerà anche in Toscana una vera catastrofe sociale". Così il presidente di Cna Toscana Luca Tonini.

"Questo provvedimento fa sì che migliaia di imprese della nostra regione rischino seriamente di chiusura - aggiunge in una nota -, aziende artigiane che hanno lavorato nel rispetto della legge, hanno anticipato i costi dei materiali si sono adattate a tutte le modifiche in corso d'opera che le normative richiedevano. La chiusura di migliaia di imprese significa anche la perdita di numerosi posti di lavoro con centinaia di famiglie che perderanno il sostentamento". Critico anche il presidente di Cna Costruzioni Toscana Centro Riccardo Castellucci secondo cui "siamo di fronte all'ennesima follia del Governo. Sono migliaia le imprese del comparto costruzioni tra Prato e Pistoia disposte a scendere sulle barricate contro l'ultima bozza di decreto sul Superbonus, piovuta a sorpresa e annunciata dal ministro Giorgetti, che intende bloccare il sistema dello sconto in fattura e l'acquisto di crediti del Superbonus da parte di enti pubblici. Non è accettabile perché darebbe il colpo di grazia ad un intero comparto, facendo fallire 40.000 imprese edili a livello nazionale, colpendo anche migliaia di aziende sul nostro territorio". A livello toscano, ricorda Cna Firenze metropolitana, il comparto costruzioni è costituito da 58.176 imprese, artigiane al 65%. Per Giacomo Cioni, presidente Cna Firenze metropolitana, è "una decisione che mette in sofferenza le imprese, le famiglie che stanno dietro a queste imprese e tutti i cittadini che hanno colto questa occasione per efficientare il loro patrimonio edilizio. Lato imprese si tratta di un esercito: considerando solo il comparto costruzioni, 15.304 nella Città metropolitana di Firenze, impegnate, per grandissima parte, con i lavori di Superbonus e bonus edilizi. A maggior ragione le pmi di settore (solo le imprese artigiane costituiscono il 67% del totale del comparto), che, come noto, hanno scarsa possibilità di accesso ad altri tipi di lavori, come quelli legati agli appalti pubblici". "Cna è già al lavoro per tentare di rimediare a questo disastro - aggiunge -. A tal proposito lunedì incontrerà il Governo". (ANSA).