Superbonus: Cna, duro colpo al comparto edile e all'economia

(ANSA) - TORINO, 17 FEB - "Il decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri assesta un durissimo colpo al sistema di incentivazione per la riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio immobiliare privato e aggrava il problema dei crediti incagliati". È il commento di Nicola Scarlatelli, presidente di Cna Torino che teme "ripercussioni drammatiche su 40 mila aziende a livello nazionale e circa 2 mila a livello di città metropolitana di Torino". "La decisione del Governo - osserva Scarlatelli - è grave innanzitutto sotto il profilo del metodo.

Il decreto è stato approvato ignorando qualsiasi confronto con il sistema delle imprese che da tempo sollecitano un tavolo per superare la fase di profonda incertezza intorno ai meccanismi dei bonus generata dalle continue modifiche normative. Un intervento che arriva in modo traumatico sul sistema della cessione dei crediti fiscali, senza alcuna distinzione tra le varie tipologie di incentivi (non solo i bonus edilizi) ma con l'unica evidenza di paralizzare qualsiasi operazione.

Danneggiati saranno anche quegli enti pubblici come atc Torino che stavano usando il Superbonus per il recupero di migliaia di immobili in grado di dare una risposta abitativa ad altrettante famiglie Tutto il comparto edile e la sua filiera rischiano inoltre un fermo per tutto il 2023". (ANSA).