Superbonus: Abi, circolare a banche su riattivazione crediti

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - L'Abi ha inviato alle banche associate una circolare di spiegazione e chiarimenti al decreto del governo in tema di superbonus che contribuisce, come già sottolineato in mattinata in un comunicato, "a riattivare le compravendite di tali crediti di imposta". Nella missiva di cinque pagine, firmata dal vice dg dell'associazione Gianfranco Torriero, si illustrano e si dettagliano i punti del decreto di tre articoli (pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale) con particolare riferimento ai problemi di responsabilità, tema sensibile per gli istituti di credito. (ANSA).