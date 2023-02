Stop credito 110%, per Confartigianato Treviso 'un macigno'

(ANSA) - TREVISO, 17 FEB - "Proprio quando gli enti pubblici locali hanno intuito di poter essere parte attiva nello smobilizzo dei crediti del Superbonus 110% arriva, con la pesantezza di un macigno, l'ennesimo orientamento governativo che ottiene l'immediato effetto di bloccare ogni possibile evoluzione positiva".

Così il presidente provinciale di Confartigianato Treviso, Oscar Bernardi, rispetto al divieto di acquisto per gli enti locali dei crediti già in circolazione posto ieri dal Consiglio dei ministri.

"I sei miliardi investiti fino a oggi in Veneto con il 110% - prosegue Bernardi - hanno attivato un valore della produzione totale di oltre 12 miliardi di euro e, secondo ragionevoli stime, potrebbero esserci 1 miliardo e 400 milioni incagliati 'in pancia' a migliaia di imprese, molte della quali in seria difficoltà perché non riescono a monetizzare i crediti".

Se tutto ciò deriva "dalla necessità di recepire un'impostazione di uniformità contabile comunitaria - è la conclusione - sarà lecito sostenere che le imprese che chiuderanno ed i dipendenti che perderanno il lavoro dovranno prendersela non con la crisi economica ma con i ragionieri dello Stato". (ANSA).