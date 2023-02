Sicurezza informatica: Confesercenti, colpita 1 impresa su 4

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Il 26% delle imprese italiane ha avuto problemi relativi alla sicurezza informatica: è quanto emerge da uno studio Confesercenti-Swg su un campione del 5% delle Pmi tra i 10 e i 50 dipendenti secondo il quale il 52% degli intervistati ha detto che potenzierà i sistemi di difesa destinando nel 2023 risorse per la messa in sicurezza dei propri dati, per un investimento complessivo di quasi 470 milioni di euro. Nei prossimi tre anni - secondo la ricerca - le spese per la difesa informatica delle imprese nel loro complesso ammonteranno a 10 miliardi.

La progressiva digitalizzazione del terziario - si legge nello studio - ha portato la quasi totalità delle imprese intervistate (il 97%) ad adottare uno o più sistemi informatici: il 90% ha un sistema di posta elettronica gestito internamente, il 73% ha un sito web, mentre il 61% si avvale di un software o piattaforma gestionale interna. Un ulteriore 35% mette a disposizione dei clienti una rete Wi-Fi pubblica, mentre il 28% gestisce un portale di e-commerce. Il 49% delle Pmi ritiene di dover fare di più per garantire la sicurezza dei propri dati e dell'attività, mentre una quota appena superiore - il 52% - prevede di destinare risorse a questo fine nell'anno in corso, con una spesa media di 4.800 euro per impresa, per un totale di oltre 470milioni. Solo il 50%, però, ha già individuato un fornitore di servizi a cui affidarsi.

"La possibilità che un attacco hacker possa impedire l'attività o compromettere il proprio patrimonio di dati - commenta Nico Gronchi, Vicepresidente vicario di Confesercenti - preoccupa sempre di più le imprese. C'è però la sensazione che il problema riguardi il sistema nel suo complesso - fornitori, clienti, banche, etc - e che quindi le difese adottate dai singoli non siano sufficienti o rilevanti". (ANSA).