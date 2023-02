Sicurezza edile, firmato protocollo tra Inail Campania e Cfs

(ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - La sicurezza sul lavoro cantiere per cantiere. È questo uno degli obiettivi del protocollo d'intesa firmato dalla Direzione regionale Inail Campania con il Centro formazione e sicurezza (Cfs) di Napoli, ente bilaterale gestito dalle organizzazioni sindacali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil e dall'associazione dei costruttori (Ance di Napoli).

Con questo accordo, i due enti si impegnano a collaborare e a rendere sistematiche le azioni comuni volte a consolidare l'opera di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La sinergia prevede iniziative informative e di sostegno alle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di promozione della cultura della prevenzione. Tra le attività in programma anche l'utilizzo di un camper con aula didattica con cui raggiungere i cantieri del territorio ed effettuare interventi informativi e formativi.

L'accordo, sottoscritto nella sede Cfs del capoluogo campano, è stato siglato in occasione della II edizione del ciclo di seminari, "I giovedì della sicurezza…in edilizia", campagna di prevenzione nel settore edile. L'incontro è stato aperto dai saluti di Daniele Leone, direttore regionale Inail Campania; Roberta Vitale, presidente Cfs Napoli; Rocco Vitale, presidente Aifos (Associazione italiana formatori ed operatori della sicurezza sul lavoro); Alberto Esposito, agente Gruppo 24ore.

