Regioni:E-R vara fondo per investimenti Pmi e professionisti

(ANSA) - BOLOGNA, 17 FEB - Un fondo cosiddetto 'multiscopo' per garantire sostegno a nuovi investimenti - attraverso prestiti, a tasso agevolato - da parte di imprese e professionisti emiliano-romagnoli. A metterlo sul piatto - con una con una dotazione iniziale di 50 milioni - è la Regione decisa ad offrire, così per l'assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro, Vincenzo Colla, "una mano tesa a chi vuole investire e fatica ad accedere ai finanziamenti" Il fondo - varato dalla Giunta regionale e che può contare sull'utilizzo delle risorse europee del Pr-Fesr 2021-2027 - risulta diviso in due comparti, 'crescita' ed 'energia', con dotazioni di 17 e 33 milioni, rispettivamente e nelle prossime settimane vivrà la gara per assegnare la gestione a una banca o a un intermediario finanziario Si tratta, osserva lo stesso Colla , di "un'importante boccata di ossigeno in uno scenario dove il costo del denaro sta salendo e accedere ai finanziamenti sta diventando nuovamente difficile. Per questo - aggiunge - come Regione abbiamo messo a punto un concreto strumento finanziario a disposizione dell'economia reale dell'Emilia-Romagna, per chi fa impresa, aziende di piccole dimensioni e professionisti che vogliano scommettere su crescita e fronte energetico. Una liquidità necessaria, a garanzia pubblica, che può supportare chi voglia investire". (ANSA).