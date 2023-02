Pensioni: Landini, sono mesi che il tema è le risorse

(ANSA) - PADOVA, 17 FEB - "Da due mesi stanno dicendo che c'è un piccolo problema che si chiama risorse. Non lo hanno ancora risolto. Un problema che non c'è solo per Opzione Donna, ma riguarda anche la riforma delle pensioni". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a proposito delle garanzie date dal ministro Marina Calderoni sulla ricerca delle risorse per Opzione Donna.

"A oggi con questo governo di trattative vere non se n'è aperta neppure una. Negli incontri che abbiamo avuto stanno facendo solo chiacchiere. Vengono, ascoltano e non si capisce che cosa facciano. Quando prendono decisioni lo fanno senza discutere con nessuno", ha aggiunto Landini a margine del congresso della Fiom a Padova. (ANSA).