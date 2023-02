Moda: Calzature Confindustria Fermo, "Micam, Siamo pronti"

(ANSA) - FERMO, 17 FEB - "Siamo pronti". Valentino Fenni guida la sezione calzature di Confindustria Fermo, cuore del distretto più importante d'Italia. A dimostrazione di ciò le 108 aziende del settore presenti al Micam, padiglioni di Fiera Milano Rho (19-22 febbraio), provenienti in maggioranza Montegranaro, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare. Le Marche si confermano la prima realtà espositiva a Milano, considerando anche le 100 imprese che partecipano a Lineapelle (21-23 febbraio) e le 20 del Mipel (19-22 febbraio). "Tutti i report nazionali evidenziano che l'export del distretto calzaturiero è il primo delle Marche. E anche per questo il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, insieme con gli assessori e i vertici dell'economia marchigiana, sarà al Micam. Un segnale di vicinanza e anche di riconoscimento del nostro ruolo". Si punta sulla qualità delle collezioni e su una campagna di pubblicità e incoming, non tralasciando focus sui mercati e sulla formazione. "Di certo al termine della quattro giorni di esposizione misureremo la salute del settore che è stato compromesso da guerra e pandemia, ma ora vive una ripresa che dobbiamo consolidare. In Italia e nel mondo, sapendo che l'Oriente è pronto a ricompare con continuità, come l'ex Csi, tanti i buyer che si sono pre -egistrati, e soprattutto il Kazakistan che è sempre più attratto dalle nostre produzioni" conclude il presidente dei calzaturieri di Confindustria Fermo, Valentino Fenni. (ANSA).