Moda: a Firenze 37 corsi Cna per 303 sarti e pellettieri

(ANSA) - FIRENZE, 17 FEB - "Faremo 37 corsi di formazione che consentiranno a 303 persone, tra giovani in uscita dal primo ciclo di istruzione, disoccupati e beneficiari di ammortizzatori sociali, di diventare pellettieri e sarti. È cosi che con la nostra agenzia formativa, Ambiente Impresa, rispondiamo alla necessità di addetti del comparto moda locale: adattando i percorsi formativi alle esigenze del sistema produttivo, dunque lasciando un ampio spazio progettuale e di manovra proprio alle imprese stesse". Lo rende noto Giacomo Cioni, presidente di Cna Firenze, annunciando la partenza nel 2023 di percorsi formativi per il comparto moda completamente gratuiti grazie al finanziamento del Pnrr e della Regione Toscana col Fondo Sociale Europeo. I corsi, ha spiegato, non si limitano a cultura di base e informazioni generiche, ma assicurano una preparazione ad hoc, accurata e a 360 gradi, necessaria sia all'artigianato locale sia ai grandi marchi della moda del territorio fiorentino. Il corso sostenuto dai fondi del Pnrr prevede 6490 ore formative, di cui 2308 (strategiche) di stage in azienda.

La domanda potenziale è alta dato che il comparto moda nella Città Metropolitana di Firenze è costituito da 5.840 imprese attive (6% nel tessile, 34% nell'abbigliamento, 60% nella pelletteria). L'artigianato concentra il 59% delle imprese. I corsi in partenza quest'anno si aggiungono a quelli rivolti a 45 giovani, già attivati dall'associazione, con il sostegno di Regione Toscana-Fondo sociale europeo, nel 2022: due per pellettiere e uno (già concluso) per tecnico per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy. (ANSA).