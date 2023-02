Inps: Uil, brusco calo delle ore di cig a gennaio

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Brusco calo delle ore autorizzate di cassa integrazione a gennaio di quest'anno", quando sono state autorizzate complessivamente oltre 42 milioni di ore, in flessione del 50,2% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

"L'unica gestione a mostrare un incremento è la cassa integrazione straordinaria con un aumento del 46,4%. Un dato, quest'ultimo che fa il paio con i tanti processi di riorganizzazione aziendale in atto, ma anche con prolungate situazioni di crisi". Lo afferma la segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese, commentando i dati Inps. E' "difficile invece comprendere - aggiunge -, in una situazione di difficoltà che stanno affrontando ancora oggi tante imprese, da cosa possa derivare una flessione così forte degli strumenti di sostegno al reddito: una ripresa del sistema produttivo o un primo effetto della riforma degli ammortizzatori sociali?". (ANSA).