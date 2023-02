Ice:Industriali Belluno,Zoppas uomo giusto per Made in Italy

(ANSA) - VENEZIA, 17 FEB - "La competenza e la conoscenza del mondo dell'impresa fanno di Matteo Zoppas la persona giusta per guidare un'agenzia strategica come Ice. Il Made in Italy ha un potenziale ancora inespresso; promuoverlo correttamente è un modo per far crescere le nostre aziende e consolidarle in un momento che resta di incertezza, energetica e geopolitica. A Zoppas va il mio augurio più sincero di buon lavoro".

Così Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, saluta la nomina di Matteo Zoppas a presidente dell'Ice, l'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

"Zoppas - da imprenditore del territorio - conosce il mondo dell'impresa, in particolare quello veneto, fatto di grandi importanti realtà ma soprattutto piccole e medie imprese, radicate sul territorio ed espressione del Made In Italy più autentico. Sono certa saprà valorizzarle al meglio: l'export italiano è una voce importante per il Pil del Paese, le stesse aziende bellunesi sono tra le più internazionalizzate del manifatturiero italiano, dall'occhialeria alla meccatronica.

Solo così possiamo continuare a crescere in maniera sostenibile puntando su prodotti di qualità", la conclusione di Berton.

(ANSA).