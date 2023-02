Francia: pensioni, sciopero a oltranza dal 6/3 in raffinerie

(ANSA) - PARIGI, 17 FEB - Il sindacato francese Cgt del settore chimica, che comprende le raffinerie, ha lanciato oggi un appello allo sciopero ad oltranza a partire dalla sera di lunedì 6 marzo contro la riforma delle pensioni, alla vigilia del "blocco" del Paese che gran parte dei sindacati intende decretare dal 7 marzo.

Secondo quanto si apprende da fonti sindacali, "l'attività delle raffinerie, l'industria petrolchimica, le industrie farmaceutiche, la gomma" sono tutte coinvolte dal movimento di sciopero.

Per la stessa data è stato lanciato un appello allo sciopero ad oltranza per i netturbini e per la Ratp, i trasporti pubblici di Parigi. (ANSA).