Fisco:controlli a colf e badanti,600mila euro non dichiarati

(ANSA) - FIRENZE, 17 FEB - Redditi non dichiarati nell'ultimo anno per un ammontare complessivo di 600mila euro. E' quanto scoperto dalla guardia di finanza della tenenza di Porto Santo Stefano (Grosseto) nell'ambito di un controllo a 13 tra colf e badanti, regolarmente assunti e con contributi previdenziali e assistenziali versati, impiegati in alcune ville all'Argentario.

"Non sapevo che ci fossero da pagare tasse…". E' questa la frase ricorrente che i finanzieri si sono sentiti rispondere dai collaboratori domestici sottoposti a controllo.

Disattendendo l'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale annuale, per l'Agenzia delle entrate queste persone risultavano prive di qualsiasi introito da sottoporre a tassazione. (ANSA).