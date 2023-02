Federcasse: Bcc e Rurali uniche presenze in 704 Comuni

(ANSA) - TRENTO, 17 FEB - Al novembre 2022 (ultimi dati disponibili) operavano in Italia 227 Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen, con 4.106 sportelli. Le Bcc, Casse Rurali e Raiffeisen sono l'unica presenza bancaria in 704 Comuni, 603 dei quali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. I soci sono 1.398.027, in crescita del 2,1% su base annua. Gli impieghi lordi a clientela sono pari a 142,1 miliardi (+2,6% su base d'anno a fronte del +1,5% rilevato nell'industria bancaria).

Nel dettaglio - sono i dati comunicati nel corso della seduta nazionale di Federcasse a Trento - gli impieghi delle Bcc rappresentano il 24% del totale dei crediti alle imprese artigiane, il 23% alle attività legate al turismo, il 23% all'agricoltura, il 14% di quanto erogato al settore delle costruzioni e attività immobiliari e l'11% dei crediti destinati al commercio. Le quote di mercato Bcc in relazione alle imprese di dimensione più ridotta costituiscono il 25,8% dei finanziamenti alle imprese con 6-20 dipendenti e il 18,8% del totale erogato alle famiglie produttrici (micro-imprese).

Il Consiglio nazionale ha anche affrontato - tra gli altri - anche temi relativi alle relazioni sindacali (trattativa in corso sui profili professionali), ai profili tributari (l'audizione resa da Federcasse al Senato il 14 febbraio in materia di incentivi fiscali al comparto edilizio), ai processi legislativi in corso a livello italiano ed europeo, alla formazione tecnico-identitaria, alla revisione cooperativa.

(ANSA).