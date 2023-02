Tramvia Firenze:Confesercenti,valutare problemi tempi lavori

(ANSA) - FIRENZE, 16 FEB - "Valutare le problematiche sulle tempistiche, sui lavori, produrre informazioni tempestive per le imprese sul rispetto dei cantieri, con un continuo monitoraggio". Sono alcuni degli aspetti emersi all'incontro organizzato da Confesercenti città di Firenze per parlare della linea della tramvia da piazza della Libertà a San Marco. Secondo Confesercenti servono anche "compensazioni" ovvero la predisposizione "di misure di natura economica che possono, appunto, compensare i 'danni' della cantieristica, naturalmente in base ad una valutazione seria dell'impatto per zone e anche per singola impresa". Nell'incontro si è chiesto anche lo "sviluppo di progetti di predisposizione di parcheggi alternativi sui parcheggi esistenti a pagamento". Per il Comune hanno partecipato gli assessori Stefano Giorgetti, con delega alla mobilità, e Giovanni Bettarini, con delega alle attività produttive.

"Prestiamo grande attenzione alle esigenze dei cittadini, anche e soprattutto durante la cantierizzazione e i lavori di realizzazione della tramvia - hanno detto Giorgetti e Bettarini -. C'è da parte dell'amministrazione grande collaborazione anche con le attività commerciali e lo dimostriamo con azioni concrete. Prosegue il percorso di monitoraggio dell'andamento dei lavori e capire come possiamo stare accanto alle attività economiche durante questo periodo. Ci rivedremo a breve e porteremo avanti i lavori". Il presidente di Confesercenti Firenze Santino Cannamela ha voluto ringraziare il Comune "per aver preso in carico le nostre richieste". (ANSA).