Salone Libro: Confesercenti, intervengano sindaco e Cirio

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - "Il Salone del libro è un patrimonio di tutti e salvaguardarlo è compito delle istituzioni: ci aspettiamo dal sindaco Lo Russo e dal presidente Cirio uno scatto di orgoglio che lo sottragga ai tentativi di appropriazione e alle logiche di appartenenza". E' la richiesta di Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti..

"Crediamo di aver titolo per intervenire - continua Banchieri - perché ci sentiamo parte della vita della città e rappresentiamo categorie che hanno a cuore la buona salute del Salone: librerie, pubblichi esercizi, alberghi, attività commerciali e dell'accoglienza per le quali comporta un positivo ritorno economico. Il Salone è il vero unico appuntamento internazionale della città, ha un ruolo culturale riconosciuto da tutti anche grazie allo straordinario lavoro del direttore Lagioia e della sua squadra, ha saputo risollevarsi quando era messa in discussione la sua permanenza a Torino: non si può permettere che sia in balìa di appetiti lottizzatori, che rischiano di minarne anche l'immagine". Banchieri ricorda che "nel Comitato di Indirizzo il rappresentante del Sil-Confesercenti, sindacato dei librai, si era espresso favorevolmente sul metodo adottato per l'individuazione del direttore, giudicandolo capace di garantire indipendenza e scelte di qualità. Queste premesse sono state stravolte da comportamenti che nulla hanno a vedere con il bene del Salone. E capiamo anche l'amarezza dall'associazione Torino, la Città del Libro, che ringraziamo per l'impegno e il lavoro di questi anni.

Per questo ci rivolgiamo al sindaco e al presidente della Regione nel loro ruolo non di uomini di parte ma di rappresentanti istituzionali eletti dai cittadini in nome di quella concordia istituzionale di cui hanno dato prova e che apprezziamo. Non sta a noi indicare il modo, ma c'è bisogno di un loro intervento che metta fine alle manovre improvvide a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane". (ANSA).