Pmi: commercialisti, bene pdl di FdI sui flussi di capitale

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Stando costantemente al fianco delle aziende del nostro Paese, sappiamo quanto il nostro sistema imprenditoriale nel suo complesso stia attraversando mesi di sofferenza, in un quadro geopolitico che continua, purtroppo, ad essere estremamente critico. Per questo motivo, siamo convinti che le nostre Piccole e medie imprese (Pmi) abbiano bisogno di misure di sostegno intelligenti e innovative e per questo sosteniamo le idee che confluiranno a breve in due proposte di legge dell'onorevole Andrea de Bertoldi di FdI". È quanto afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, in riferimento ad alcune anticipazioni giornalistiche secondo le quali il parlamentare meloniano presenterà a breve due testi finalizzati rispettivamente a fornire una garanzia pubblica sui Piani di individuali di risparmio (PIR) e ad escludere dall'imposizione dei redditi da capitale gli investimenti in Pmi. "Condividiamo l'idea di mettere in campo misure che favoriscano il flusso di capitali verso le Pmi", incalza, aggiungendo, in merito alle iniziative di de Bertoldi, che "sono condivisibili sia l'ipotesi di escludere dall'imposizione come reddito da capitale gli investimenti fatti da persone fisiche in piccole e medie imprese, quotate e non quotate, sia l'intervento sui piani individuali di risparmio, che intende agire su alcune barriere in entrata, ampliando alle aziende la possibilità di investire sui Pir finora riservata alle persone fisiche". A sostegno di queste due ipotesi, interviene il consigliere nazionale dei commercialisti delegato alla finanza aziendale Antonio Repaci, "metteremo a disposizione del Parlamento le nostre competenze di consulenti d'azienda, nella convinzione che, finita la stagione degli aiuti a pioggia figli dell'emergenza pandemica, sia arrivato il momento di interventi mirati, che puntino a creare le condizioni per un rafforzamento reale delle Pmi e della loro capacità espansiva", termina la nota. (ANSA).