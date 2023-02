Pensioni: Covip, pensare ad incentivi per i fondi su più anni

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Per incentivare ulteriormente l'adesione alla previdenza complementare e anche "avvicinare i giovani e chi ha redditi più volatili", "si potrebbe pensare a benefici fiscali spalmati su più anni, che non incidano sul singolo anno" ma di cui usufruire nell'arco di un determinato periodo. Lo ha affermato il presidente della Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), Mario Padula, nel corso dell'audizione per l'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria alla commissione Affari sociali del Senato. Una leva, dunque, può essere quella di "agire sugli incentivi fiscali, ma anche finanziari mirati ai più giovani", ha detto.

Padula ha ricordato che le risorse destinate alle prestazioni dei fondi di previdenza integrativa, a fine dicembre 2022, sono scese a 205 miliardi, con l'andamento dei mercati finanziari.

