Pensioni: Covip: Legislatore decida su Tfr che va all'Inps

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - La questione del Tfr (Trattamento di fine rapporto) 'inoptato' delle aziende con più di 50 dipendenti che confluisce nel Fondo Tesoreria dell'Inps, sollevata dal presidente di Assofondipensione Giovanni Maggi, nel corso del suo intervento all'Assemblea dell'organismo, a Roma, viene affrontata pure dal presidente della Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) Mario Padula. Dal palco dell'iniziativa capitolina, il vertice della Commissione afferma che è un tema su cui "il Legislatore dovrebbe lavorare e si dovrebbe interrogare", perché si è dinanzi ad "un problema di non partecipazione di ampie fasce di lavoratori al sistema", e che "va affrontato con tutti gli strumenti del caso". Maggi aveva precisato come, in questo frangente, la non adesione alla previdenza complementare faccia sì che "circa 5 miliardi l'anno" finiscano nelle casse dell'Inps. (ANSA).