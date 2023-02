Morto ex presidente Confindustria Catanzaro Raffaele Zinzi

(ANSA) - CATANZARO, 16 FEB - E' morto a Catanzaro l'imprenditore Raffaele Zinzi, amministratore unico della Costruzioni Zinzi srl, azienda che opera nel settore dei lavori pubblici e privati. Zinzi, presidente di Confindustria Catanzaro dal 1995 al 1999, è stato anche leader provinciale dei costruttori edili di Ance Catanzaro e presidente della Cassa edile.

L'azienda, guidata da Zinzi, fondata nel1960 in continuità con l'attività imprenditoriale svolta dal padre, oltre che nel capoluogo e in Calabria si è ritagliata un ruolo importante anche sul territorio nazionale.

"Profondo cordoglio" per la scomparsa dell'imprenditore Zinzi è stato espresso, in una nota, dal presidente di Unindustria Calabria e di Confindustria Catanzaro, Aldo Ferrara, riporta una nota, "anche a nome di tutti gli imprenditori calabresi che si stringono attorno alla sua famiglia e ai suoi cari".

"Uomo di sani principi e valori saldi, Zinzi - sottolinea Ferrara - ha saputo ricoprire questi e altri ruoli nel sistema associativo con serietà, generosità e impegno.

Tante, infatti, le azioni e le iniziative portate avanti con coraggio e determinazione per la crescita del territorio regionale. Con le medesime qualità si è contraddistinto come imprenditore, guidando con solidità la sua azienda, anche attraverso periodi non semplici. Il suo nome, certamente, resterà saldamente legato a quello della città".

Per il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita "con Raffaele Zinzi, la città perde un protagonista positivo e indiscusso della sua storia migliore. Per quanto mi riguarda personalmente - aggiunge - perdo un amico vero e prezioso, che è stato per me un punto di riferimento fermo e sicuro. Non c'è retorica nelle mie parole, né potrebbe essercene. Raffaele Zinzi ha contribuito a scrivere molte pagine lungo il percorso di crescita del Capoluogo. Lo ha fatto guidando un'impresa, la sua, solida, sempre al passo coi tempi, conosciuta e apprezzata a livello nazionale. Un imprenditore capace, di esperienza robusta; doti delle quali ha beneficiato la sua attività ma hanno beneficiato anche le rappresentanze all'interno delle quali egli ha ricoperto, meritatamente, ruoli di responsabilità apicale. Ricorderemo Raffaele Zinzi - prosegue Fiorita - anche per il suo contributo al cuore più autentico della nostra Città, quel Catanzaro del pallone che, con lui tra gli attori principali nella conduzione della Società, raccolse i migliori piazzamenti in assoluto in serie A nella storia delle Aquile. Zinzi è stato tutto questo ma anche molto altro ancora, che spetterà alla storia cittadina sapere conservare e valorizzare come merita. Io invece porterò con me, prima di ogni altra cosa, il ricordo dell'amico che mi accompagnerà sempre, anche quando il tempo avrà lenito il dolore della perdita ma non la forza dei sentimenti più forti, destinati a sopravvivere". (ANSA).