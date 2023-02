Made in Italy:Cirielli, eccellenze sono una leva per lo sviluppo

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "In un Paese come il nostro, che vive di export, la crescita internazionale delle imprese, innanzitutto quelle generatrici di eccellenze, è una leva di sviluppo essenziale ed è diplomazia economica". Lo ha detto Edmondo Cirielli, viceministro agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, intervenendo alla Farnesina in occasione della XI sessione della cabina di Regia per l'internazionalizzazione.

"La crescita delle imprese italiane sui mercati esteri è un obiettivo centrale del governo - ha aggiunto Cirielli -, ma è anche una forma avanzata della nostra politica estera e va affrontato con idee innovative e nuovi strumenti per vincere le sfide che derivano dalla attuale felice congiuntura internazionale". Il viceministro ha concluso il suo discorso mettendo in chiaro l'obiettivo che deve avere l'Italia per la crescita economica e per il benessere dei suoi cittadini, ovvero "quello di promuovere e tutelare il Made in Italy in tutte le sedi, accompagnando le imprese italiane a cogliere le nuove opportunità che offrono i mercati esteri". (ANSA).