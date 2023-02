Made in Italy: l'espresso de La San Marco ai francesi di Seb

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Le macchine da espresso professionali La San Marco passano di mano, cedute dal gruppo Massimo Zanetti Beverage Group (Mzbg) alla multinazionale francese dei piccoli elettrodomestici Groupe Seb.

Fondata nel 1920, La San Marco è un'azienda italiana che produce macchine per caffè e macinacaffè professionali, pioniere e leader nel segmento del sistema a leva. Prima della completa acquisizione il capitale della società, che realizza gran parte dei suoi prodotti a Gradisca d'Isonzo (Gorizia), era controllato all'85,3% da Massimo Zanetti, al 9,6% da soci di minoranza, con il 5,1% di azioni proprie. A settembre 2022 aveva realizzato un fatturato su base annua di 17,2 milioni di euro, di cui il 53% all'estero, e impiegava 94 dipendenti.

"Siamo lieti dell'acquisizione de La San Marco, che consentirà a Groupe Seb di consolidare le proprie attività nel segmento del caffè professionale con un know-how storico riconosciuto e un vero e proprio complemento all'offerta esistente", ha dichiarato Thierry de La Tour d'Artaise, presidente di Seb. "Tale acquisizione - ha aggiunto - è in linea con la volontà del gruppo di accelerare il suo sviluppo nel segmento di mercato professionale, in rapida crescita e particolarmente remunerativo".

Dal canto suo Massimo Zanetti, presidente di Massimo Zanetti Beverage Group, si è detto convinto che l'operazione "rafforzerà lo sviluppo globale de La San Marco, permettendoci di lavorare in sinergia con i team di Groupe Seb" e "ci permetterà, inoltre, di focalizzarsi sul nostro core business e di cogliere il potenziale di crescita dei nostri marchi internazionali.

Nel 2022, Groupe SEB ha registrato un fatturato nel settore professionale pari a 725 milioni di euro, con un aumento del 15,6%, di cui il 9,2% di crescita organica. Il settore professionale rappresenta il 10% del fatturato globale di Seb.

