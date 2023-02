Legacoop: Daniele Montroni è il nuovo presidente dell'E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 16 FEB - Daniele Montroni è stato nominato presidente di Legacoop Emilia-Romagna. Dopo 9 anni, Giovanni Monti ha lasciato la guida dell'associazione. Il passaggio di testimone è avvenuto al termine del 13esimo congresso di Legacoop Emilia-Romagna, che si è tenuto al polo agroalimentare Fico a Bologna. All'incontro hanno partecipato 500 tra delegati e invitati e, oltre ai contributi di cooperatrici e cooperatori, sono intervenuti l'arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, Matteo Zuppi, Simel Esim, che guida il dipartimento cooperazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, l'assessore regionale Vincenzo Colla, il presidente dell'Anci Emilia-Romagna Luca Vecchi, il sindaco di Bologna Matteo Lepore.

"Per risolvere i tanti problemi che sono sul tappeto occorre fare rete, cooperare tra cooperative e anche con gli stakeholder esterni al nostro perimetro: imprese private, enti pubblici, istituzioni, sindacati", ha detto Daniele Montroni, che non ha potuto partecipare al congresso per gravi motivi di famiglia.

"Già molto è stato fatto, e di questo ringrazio tutte e tutti e, in particolare, Giovanni Monti - ha aggiunto Montroni - .Ma vogliamo fare di più e meglio, offrire competenze e servizi che siano all'altezza delle questioni che ci troviamo a dovere affrontare. Siamo all'interno di transizioni molto complesse, da quella digitale a quella energetica, da quelle ambientali alle differenze di genere, alle questioni legate all'immigrazione, ai cambiamenti demografici. Lavoreremo con determinazione per offrire il nostro contributo alle cooperative e alle nostre comunità", ha concluso. (ANSA).