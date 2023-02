Lavoro: Istat, posti vacanti al 2,3% in IV trimestre 2022

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Nel quarto trimestre 2022, il tasso di posti vacanti destagionalizzato, per il totale delle imprese con dipendenti, si attesta al 2,3%. Lo stesso valore si registra per il settore dei servizi, mentre per quello dell'industria il tasso si ferma al 2,1%. Rispetto al trimestre precedente, il tasso segna un aumento (+0,1 punti percentuali) per il complesso dell'economia e per i servizi (+0,2 punti percentuali); per l'industria, invece, si evidenzia una diminuzione (-0,1 punti percentuali). Lo rende noto l'Istat.

Per le imprese con almeno 10 dipendenti, il tasso di posti vacanti è pari all'1,9%, sintesi di un decremento nell'industria (-0,1 punti percentuali) e di un incremento nei servizi (+0,2 punti percentuali). (ANSA).