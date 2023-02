Lavoro: Inps, in 11 mesi saldo positivo 738 mila contratti (2)

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, sempre nei primi undici mesi del 2022, sono risultate 687.000, evidenziando - sottolinea ancora l'Osservatorio Inps - un forte incremento rispetto allo stesso periodo del 2021 (+52%).

L'aumento delle assunzioni negli undici mesi (7.562.000) ha interessato tutte le tipologie contrattuali: con 1.302.000 assunzioni i contratti a tempo indeterminato hanno registrato la crescita più accentuata (+21%); significativo risulta anche l'aumento delle diverse tipologie di contratti a termine, con 660.000 assunzioni per gli intermittenti (+18%), 331.000 per l'apprendistato (+13%), 3.320.000 per il tempo determinato (+12%), 945.000 per gli stagionali (+11%) e 1.003.000 per i somministrati (+6%).

Nello stesso periodo, per quanto riguarda le cessazioni (6.824.000), in totale si sono avute 582.000 cessazioni di contratti intermittenti (+33%), 2.478.000 di contratti a tempo determinato (+21%), 951.000 di contratti stagionali (+19%), 204.000 di contratti in apprendistato (+17%), 1.676.000 di contratti a tempo indeterminato e 934.000 di contratti in somministrazione (per entrambi +15%).

Guardando il saldo annualizzato, ovvero la differenza tra i flussi di assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi, a novembre 2022 risulta pari a 432.000 posizioni di lavoro.

(ANSA).