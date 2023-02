Lavoro: Confartigianato, aumentano in Fvg figure introvabili

(ANSA) - TRIESTE, 16 FEB - Cresce la percentuale di lavoratori introvabili in Friuli Venezia Giulia: in un anno la difficoltà delle aziende a reperire le figure professionali idonee è aumentata di 6,1 punti: a gennaio 2023 il 55% delle entrate previste sul mercato del lavoro sono di difficile reperibilità rispetto al 48,9% del gennaio 2022. Lo rileva Confartigianato Fvg, il cui ufficio studi ha elaborato dati Unioncamere-Anpal, Sistema informativo Excelsior 2022.

Peggio del Fvg, secondo Confartigianato, sta solo il Trentino Alto Adige, dove la difficoltà di reperibilità della manodopera raggiunge il 56,7%.

"Sono numeri che il settore artigiano e della piccola impresa tocca con mano ogni giorno - osserva il presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti - un problema cui le nostre imprese e i diversi comparti cercano di affrontare attivando diverse leve, tra cui i contratti integrativi a livello regionale", "che contengono istituti capaci di garantire la conciliazione dei tempi vita-lavoro, prevedono nuove prestazioni di welfare, maggiore sicurezza sul lavoro e formazione professionale. Inoltre, valorizzano la previdenza complementare e la sanità integrativa".

Gli artigiani del Fvg, con le loro associazioni di categoria territoriali, hanno puntato inoltre sui "MatchingDay Job", organizzati con la Regione. "La reperibilità di personale oggi è un problema complesso e sul quale incidono diversi fattori.

Tuttavia - considera Tilatti - siamo convinti che a rendere ancora attrattiva un'azienda siano la valorizzazione del dipendente e la capacità di farlo sentire parte integrante del processo di crescita che ogni azienda ha in sé". (ANSA).