Inps: aperto lo sportello di Somma Vesuviana (Napoli)

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Primo giorno di apertura dello Sportello clienti Inps a Somma Vesuviana (Napoli), "attivo a Palazzo Torino, in Piazza Vittorio Emanuele III, il martedì dalle ore 15 alle ore 18 e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13".

Lo ricorda, in una nota, il sindaco del comune campano Salvatore Di Sarno, che sottolinea come "il nostro obiettivo è migliorare la qualità dei servizi al cittadino. La nostra è una realtà importante: Somma Vesuviana conta ben 35.000 abitanti e l'auspicio è quello di un ritorno pieno della sede Inps nella nostra città", chiude. (ANSA).