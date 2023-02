Ice: Zaia, Zoppas valorizzerà ottimamente Made in Italy

(ANSA) - VENEZIA, 16 FEB - "Con Matteo Zoppas alla guida dell'Ice la valorizzazione del Made in Italy è in ottime mani, quelle di un imprenditore di successo al quale rivolgo i miei complimenti". Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprimendo la sua soddisfazione per la nomina di Matteo Zoppas a Presidente di ICE-ITAtradeagency, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

"Zoppas - aggiunge il Governatore - ha importanti esperienze dirette nel mondo dell'impresa e nell'associazionismo industriale. Conosce quindi profondamente le esigenze di internazionalizzazione del settore e sicuramente porterà un significativo valore aggiunto con questo nuovo incarico".

