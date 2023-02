Ice: Pozza, Zoppas darà impulso importante a Made in Italy

(ANSA) - VENEZIA, 16 FEB - "Un imprenditore veneto ai vertici dell'ICE è un grande onore per le nostre imprese e per il nostro territorio. Matteo Zoppas incarna la storia e i valori di una grande impresa familiare e del mondo associativo. Sono certo che la sua esperienza darà impulso importante al Made in Italy nel mondo e sostegno all'internazionalizzazione delle imprese del Paese. A nome di Unioncamere del Veneto e di Assocamere Estero esprimo a Matteo Zoppas le più vive congratulazioni e l'augurio di un buon lavoro, a fianco di tutte le nostre imprese e dell'eccellenza produttiva italiana". Lo scrive in una nota, Mario Pozza, presidente Unioncamere Veneto (ANSA).