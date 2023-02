Ice: M.Danieli (Confindustria Udine), Zoppas persona adatta

(ANSA) - UDINE, 16 FEB - "A Udine siamo estremamente felici di aver appreso della nuova Presidenza di Matteo Zoppas dell'Agenzia italiana per il commercio con l'estero, accogliamo con estremo favore un imprenditore in questo ruolo importante.

Matteo ritengo sia la persona adatta al ruolo per vari motivi: ha la tenacia, la resilienza e la flessibilità di un imprenditore". È il commento della vice presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli alla nomina di Zoppas al vertice dell'iceberg.

"Come past President di Confindustria veneto - ha aggiunto - ha la capacità di ascolto e la ragionevolezza necessaria per un ruolo istituzionale di questo tipo", ha proseguito Mareschi Danieli, esprimendo poi "un plauso al ministro Urso per aver fatto questa scelta. Ringrazio il Presidente uscente Ferro per il sostegno alle imprese Fvg e il ruolo svolto", ha concluso.

(ANSA).