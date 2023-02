Fisco: De Palma, patrimoniale non è tabù

(ANSA) - PADOVA, 16 FEB - "Le risorse, oltre a quelle europee, vanno trovate ripensando la fiscalità, attingendo agli extra profitti e privilegiando investimenti che garantiscano la crescita dell'occupazione. L'esatto contrario della visione neo-corporativa e individualistica che ispira la politica fiscale della flat tax". Lo ha detto il segretario generale della Fiom, Michele De Palma che ha aperto a Padova il congresso dei metalmeccanici Cgil.

"Se la destra ha il coraggio della 'pace fiscale', se la presidente del consiglio lancia il motto 'non disturbare o vessare chi vuole fare', se la ministra del lavoro detassa le liberalità - osserva De Palma - mi chiedo: è così strano dire che chi ha di più paghi di più fino a dire una parola che non si può pronunciare: patrimoniale! La solidarietà fiscale è un fatto di civiltà in un Paese dove l'evasione sottrae 100 miliardi a università, scuole e ospedali. Vogliamo un sistema fiscale che datassi le ore di formazione che contrattiamo, abbatta la fiscalità dove con la contrattazione riduciamo l'orario di lavoro e si aumenta l'occupazione. Le risorse pubbliche non possono essere date a chi decide di licenziare. È questa, per noi, una condizione da porre per l'uso delle risorse per la transizione ecologica e sociale". (ANSA).