Commercio estero: Istat, a dicembre calo dei flussi

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - A dicembre 2022, si stima una flessione congiunturale per entrambi i flussi con l'estero, più ampia per le esportazioni (-1,9%) che per le importazioni (-1,1%). La diminuzione su base mensile dell'export è dovuta al calo delle vendite verso entrambe le aree, Ue (-1,2%) ed extra Ue (-2,6%). Lo rende noto l'Istat.

A dicembre i prezzi all'importazione diminuiscono dell'1,6% su base mensile e aumentano dell'11,3% su base annua (era +14,1% a novembre 2022).

La stima del saldo commerciale a dicembre 2022 è pari a +1.067 milioni di euro (era -1.475 milioni a dicembre 2021). Il deficit energetico (-8.931 milioni) è più ampio rispetto a un anno prima (-7.180 milioni) mentre l'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici (9.998 milioni) è elevato e in deciso aumento rispetto a dicembre 2021 (5.705 milioni). (ANSA).