Commercio estero: Coldiretti, record 60,7mld per cibo e vino

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - ;Aumenta del 17% l'export agroalimentare italiano nel mondo che ha raggiunto il record storico di 60,7 miliardi di euro nel 2022, trainato dai prodotti simbolo della Dieta Mediterranea come vino, pasta e ortofrutta fresca. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat sul commercio estero 2022, che evidenziano un balzo a doppia cifra per l'alimentare nonostante la guerra in Ucraina e le tensioni internazionali sugli scambi mondiali di beni e servizi. A livello generale la Germania resta il principale mercato di sbocco con un valore di 9,4 miliardi, davanti agli Stati Uniti con 6,6 miliardi che superano la Francia al terzo posto con 6,5 miliardi; risultati positivi anche nel Regno Unito con 4,2 miliardi. Il re dell'export tricolore si conferma il vino per quasi 8 miliardi di euro, seguito da pasta e gli altri derivati dai cereali per oltre 7 miliardi e da frutta e verdura fresche per 5,5 miliardi.

Un trend che potrebbe migliorare, sottolinea la Coldiretti, con una più efficace tutela nei confronti della agropirateria internazionale il cui valore è salito a 120 miliardi, anche sulla spinta della guerra che frena gli scambi commerciali con sanzioni ed embarghi e moltiplica la diffusione di alimenti finti italiani. In testa alla classifica dei taroccati, ricorda la Coldiretti, ci sono i formaggi dal Parmigiano Reggiano e Grana Padano al Provolone, Gorgonzola, Pecorino Romano, Asiago o Fontina; tra i salumi il Parma al San Daniele, ma anche la mortadella Bologna e il salame cacciatore e poi extravergine di oliva e conserve come il pomodoro San Marzano. Ma tra gli "orrori a tavola" non mancano i vini, dal Chianti al Prosecco, la Dop al primo posto per valore alla produzione e anche la più imitata. (ANSA).