Audizione su "Qualità del lavoro e dei servizi di welfare"

(ANSA) - PERUGIA, 16 FEB - La Terza commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Eleonora Pace, si è riunita questa mattina a Palazzo Cesaroni per l'audizione con Centrali cooperative, Forum del Terzo Settore e sindacati in merito alla proposta di legge regionale "Qualità del lavoro e dei servizi di welfare", di iniziativa dei consiglieri Pace (Fdi), Fora (Patto civico), Fioroni (Lega), Bettarelli (Pd), Peppucci (Fi), Pastorelli (Lega), Bori (Pd) e Mancini (Lega).

Dagli interventi - spiega una nota della Regione - è emersa una generale condivisione sugli obiettivi della iniziativa legislativa, a cui si sono aggiunte le richieste di: valutare l'estensione di questa legge anche ai servizi non strettamente sociali, evitando rischi di impugnativa da parte del Governo; declinare con numeri precisi e differenti le percentuali da assegnare alla valutazione tecnica e a quella economia delle offerte; agevolare il mantenimento delle condizioni contrattuali e degli scatti di anzianità nel passaggio del servizio tra due diverse società; inserire la previsione del certificato di avvenuta e regolare revisione dei soci della cooperativa; introdurre l'Osservatorio regionale sul rispetto della filiera.

È stato evidenziato inoltre che in Parlamento è in discussione il nuovo Codice degli appalti e che quindi la nuova normativa regionale dovrà tenere conto di quel testo per evitare di entrare in contrasto con la norma nazionale. (ANSA).