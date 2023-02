Assofondipensione: senza adesione 5 miliardi di Tfr all'Inps

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - È "prioritaria", a giudizio del presidente di Assofondipensione Giovanni Maggi, avviare "una massiccia campagna informativa", finalizzata ad "accrescere la consapevolezza sull'importanza di aderire alla previdenza complementare, al fine di non lasciare che il Tfr (Trattamento di fine rapporto) cosiddetto 'inoptato' delle aziende con organico superiore ai 50 dipendenti confluisca nel Fondo Tesoreria dell'Inps", giacché "parliamo di circa 5 miliardi l'anno", ma "possa, invece, tornare al secondo pilastro" previdenziale, piuttosto che "essere utilizzato per spese correnti". A seguire, per il vertice dell'organismo urge incrementare "l'appetibilità dei fondi pensione", anche mediante "una revisione" della tassazione del secondo pilastro, "attraverso la riduzione del prelievo fiscale sostitutivo sui rendimenti degli investimenti nei fondi pensione" (attualmente è del 20%, mentre per le Casse di previdenza private dei professionisti, di primo pilastro pensionistico, è del 26%, ndr), nonché, secondo Maggi, con "il superamento del criterio del 'pro-rata' nella tassazione delle prestazioni", così come è già avvenuto per la Rendita integrativa temporanea anticipata.

Va abbandonata, secondo il presidente di Assofondipensione, la tassazione dei rendimenti sul "maturato" in favore del criterio del "realizzato". E, infine, "si potrebbe incrementare anche il limite di deducibilità di 5.164 euro, almeno per i redditi più alti", e per coloro che aderiscono e versano contributi "anche per un soggetto fiscalmente a carico". (ANSA).