Assofondipensione: raccolti 500 milioni per investimenti Esg

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Le aziende e i lavoratori iscritti ai fondi pensione negoziali italiani versano i loro contributi in Italia, dunque ci sembrava giusto che una parte di queste grosse risorse, sono 70 miliardi, nel complesso, le risorse dei 32 fondi, venissero veicolate a supporto delle imprese italiane", quindi con Cassa depositi e prestiti (Cdp) "è stato creato un veicolo 'ad hoc', il Fondo italiano di investimento, sono stati realizzati due fondi di fondi private equity e private debt, cui hanno aderito oltre 16 soci". Lo spiega all'ANSA il presidente di Assofondipensione Giovanni Maggi, evidenziando la "grande partecipazione da parte dei nostri scritti", che con tali iniziative finanziarie "hanno raccolto circa 500 milioni di euro, che verranno investiti in Italia per un progetto domestico con un forte 'focus' Esg (l'acronimo di matrice anglosassone che definisce i profili di natura ambientale, sociale, o di 'governance', ndr) e 'social impact'.

Nei prossimi due mesi - prosegue - metteremo a terra il terzo progetto, che è un fondo di fondi nel campo delle infrastrutture, sempre con un taglio domestico", e, chiosa, "con risorse destinate a migliorare le infrastrutture a 360 gradi, nel nostro Paese". (ANSA).