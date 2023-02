ANSA/ Dalle Marche la farina di grilli Made in Italy

(di Gianluigi Basilietti) (ANSA) - MONTECASSIANO, 16 FEB - Arriva dalle Marche la farina di grilli con filiera interamente Made in Italy, destinata ancora al cibo per animali ma pronta per essere utilizza anche in cucina a scopo alimentare. A produrla è Nutrinsect, azienda nata del 2016 a Montecassiano (Macerata), che oggi conta 6 dipendenti, oltre i 3 soci fondatori, per un fatturato che nel 2022 è stato di 300mila euro. "Ma il nostro è ancora un progetto pilota e abbiamo grandi margini di crescita, quest'anno puntiamo a superare il milione di euro", spiega all'ANSA il ceo Josè Francesco Cianni, 38 anni, un passato da calciatore professionista e oggi uno dei massimi esperti europei in allevamento e trasformazione di grilli. Il dibattito sull'uso di insetti a scopo alimentare si è acceso in Italia dopo la barretta di "grillo-mirtillo" mangiata dall'astronauta Samantha Cristoforetti: ma del tema si parla da anni e alcuni imprenditori ci lavorano da tempo, chi producendo farine, chi producendo e commercializzando cibi (chips, biscotti, pasta), chi allevando grilli. Per Nutrinsect, che sta lavorando sull'intera filiera, "tutto è iniziato una decina di anni fa grazie a mio fratello Robert: lesse un articolo in cui la Fao evidenziava l'importanza di ricercare proteine alternative rispetto ai tradizionali allevamenti di bestiame - racconta Cianni -. Da allora abbiamo iniziato a documentarci e studiare, fino ad arrivare, assieme ad un amico, Josè Vidal, a mettere in piedi questa impresa". "Oggi produciamo circa 18 tonnellate di farina di grilli all'anno, in un ambiente di mille metri quadrati, ma abbiamo come obiettivo minimo quello di raggiungere le 400 tonnellate annue e un impianto da 10mila metri quadrati.

Anche se l'inizio è stato complicato", ricorda l'imprenditore.

"Ci sono voluti anni di studi e ricerche per arrivare a quello che siamo oggi - sottolinea -. Qui ogni giorno abbiamo circa 10 milioni di grilli della specie Acheta Domesticus e cioè il classico grillo italiano e quotidianamente ne nascono circa 600mila. Le difficoltà iniziali - spiega Cianni - sono state legate proprio all'allevamento, ma oggi abbiamo messo a punto dei protocolli con tecniche e alimentazione tutta vegetale che garantiscono la crescita sana degli insetti". "Abbiamo creato una vera e propria filiera tutta made in Italy che va dal deposito delle uova alla trasformazione in farina dei grilli", sottolinea l'amministratore. Che spiega come si arriva alla macinazione degli insetti: "Innanzitutto rispettiamo, anche sotto il profilo etico, il ciclo vitale dei grilli che vengono soppressi al trentesimo giorno di vita attraverso una morte dolce, abbassando la temperatura dell'ambiente. Quindi li essicchiamo e infine la macinazione per ottenere la farina".

"Siamo in attesa che la Commissione europea ci dia il via libera alla commercializzazione sia delle farine che dei grilli stessi essiccati per uso alimentare - aggiunge Cianni -. Intanto vi possiamo garantire che i grilli, mangiati anche come snack, sono buonissimi". I vantaggi sono molteplici: dal punto vista ambientale il risparmio di acqua e terreno, da quello nutrizionale si tratta di alimenti iperproteici. "Vengo da una famiglia di allevatori di bestiame - dice l'imprenditore - e non mi sogno minimamente di immaginare che i grilli possano andare a sostituire i tradizionali piatti della nostra cucina. Al tempo stesso, però, sono sicuro che rappresentano un grande aiuto alimentare e possono essere una grande opportunità, anche economica, per tutta la filiera agroalimentare italiana".

