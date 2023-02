ANSA/ Cosmetica made in Italy cresce e supera pre Covid

(di Claudia Torrisi) (ANSA) - ROMA, 16 FEB - Il settore cosmetico in Italia cresce, recupera e anzi supera i livelli pre-pandemia: con un fatturato totale di 13,2 miliardi nel 2022 registra un incremento del 9% rispetto al 2019. I dati, elaborati dall'indagine congiunturale a cura del Centro Studi di Cosmetica Italia, prevedono per il 2023 di un'ulteriore crescita a 14,2 miliardi di euro (+7,7% rispetto al 2022).

E il beauty made in Italy piace all'estero: l'export rappresenta il 42% del fatturato, con un valore di 5,6 miliardi per il 2022 (+15,8% rispetto al 2021), stimato a 6,2 miliardi per il 2023 (+10% sul 2022). La bilancia commerciale a fine 2022 tocca il livello record di 3,2 miliardi di euro, crescendo di oltre 400 milioni rispetto al 2021. "Possiamo vedere come il settore cosmetico apporti beneficio a tutto il Paese", ha commentato il presidente di Cosmetica Italia, Benedetto Lavino, che ha ricordato come "nel contesto di uno scenario mondiale complesso", anche il comparto debba "affrontare delle sfide", come l'aumento dei costi e la reperibilità delle materie prime, o il rincaro energetico. Tuttavia, "si conferma la reattività dell'industria cosmetica italiana come dimostrato dall'impegno nel contenimento dei prezzi in un contesto inflattivo pesante e da un'attenzione crescente verso le destinazioni dell'export extra-europee".

Il segno positivo riguarda anche i consumi cosmetici, che in Italia nel 2022 hanno raggiunto gli 11,6 miliardi di euro (+8,9% rispetto al 2021), con una previsione di 12,3 miliardi di euro per il 2023.

L'analisi di Cosmetica Italia prende in esame anche i canali distributivi dei prodotti. La grande distribuzione resta il più rappresentativo, con il 42,5% dei consumi, un incremento dell'8,2% nel 2022 e una previsione di +5,1% per i primi sei mesi del 2023. Segue la profumeria (+16,5% nel 2022), la farmacia (+4,8%) e poi l'e-commerce, che raggiunge nel 2022 il valore di 1 miliardo di euro (+13,4%). L'acconciatura professionale chiude il 2022 a +7%, mentre erboristeria e vendite dirette segnano rispettivamente +0,5% e +1,2%. Il canale dell'estetica professionale indica un +4,5% nel 2022. "Il percorso di acquisto beauty si evolve sempre più in ottica multicanale", ha spiegato il responsabile Centro Studi di Cosmetica Italia Gian Andrea Positano. "Accanto al consolidamento delle vendite online - ha aggiunto - il 2022 ha visto il ritorno dei consumatori nei punti vendita fisici, anche con l'apertura di negozi specifici per la bellezza". (ANSA).